После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.6 комментариев
Семеро детей пострадали при опрокидывании автобуса в Хабаровском крае
Госавтоинспекция Хабаровского края сообщила о пострадавших в ДТП с автобусом детях
В Хабаровском районе произошла авария с автобусом, который осуществляет детские перевозки. В салоне в момент ДТП находилось 30 детей, семеро из них доставлены в медицинское учреждение с ушибами, сообщили в Госавтоинспекции региона.
«По предварительным данным сегодня в районе дома 12 ул. Молодежной села Воронежское-2 Хабаровского района, произошло опрокидывание автобуса, который вез детей на экскурсию в зоосад «Приамурский», – сказано в Telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что предварительной причиной аварии считают отказ тормозной системы автобуса. Обстоятельства устанавливаются.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате столкновения «Лады» и Dodge в Сергиевом Посаде автомобиль въехал в остановку, пострадали водитель и пассажир.