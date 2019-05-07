Умерла автор книги о гардемаринах

Писательница, сценарист и автор книги о гардемаринах Нина Соротокина скончалась в возрасте 84 лет, сообщила актриса и кинорежиссер Светлана Дружинина.

«Скончалась Нина Соротокина, автор книги «Трое из навигацкой школы», по которой был написан сценарий первых гардемаринов», – написала Дружинина в своем Instagram.

Соротокина родилась в городе Дегтярск в Свердловской области 1 января 1935 года. Она начала печататься в 1976 году, а ее произведения были переведены на английский, итальянский, норвежский, чешский и болгарский языки. По ее книге написали сценарий к циклу фильмов «Гардемарины, вперед!»

Дружинина сняла о гардемаринах три фильма, а сейчас работает над четвертым.