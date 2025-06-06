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Атака БПЛА привела к возгоранию на промышленном предприятии Энгельса
Бусаргин сообщил о возгорании на промпредприятии Энгельса после атаки БПЛА
На одном из промышленных предприятий в Энгельсе произошло возгорание после атаки БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«В результате атаки БПЛА есть возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. Предварительно пострадавших нет», – сказано в сообщении.
Он уточнил, что на месте работают все профильные службы, все необходимые меры для ликвидации последствий принимаются.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Бусаргин сообщал о повреждениях обломками сбитого дрона многоквартирного дома в Энгельсе.