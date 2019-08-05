Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа снизит ставку по ипотеке до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов, сообщили в кредитной организации.

«Снижение составит до 0,7 п. п. на основную линейку продуктов ипотечного кредитования. <...> Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке – от 9,1%», – передает ТАСС сообщение Сбербанка.

Сбербанк не первый российский банк, снизивший ставку по ипотечным кредитам. Банк ВТБ также с 1 августа снизил ставки в среднем на 0,5 процентного пункта.

Напомним, в конце июля Банк России второй раз в 2019 году снизил ставку на 0,25 п.п. – до 7,25% годовых. Первый раз это было сделано в июне. При этом Банк России дал четкий сигнал, что в этом году может и в третий раз снизить ключевую ставку.