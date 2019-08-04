Киев заявил о невозможности разминирования моста в Станице Луганской

Украинские специалисты не могут разминировать мост в районе Станицы Луганской из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны ополченцев, заявили в штабе операции объединенных сил.

Глава украинской стороны Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон полковник Александр Борщевский заявил, что начать разминирование моста пока невозможно из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны ополченцев Донбасса, передает УНИАН.

«Пиротехнические работы должны проходить не только на прилегающих к КПВВ территориях, но и на участке возле разрушенного моста, чтобы начать его ремонт», – отметил Борщевский.

В штабе операции украинских силовиков заявили, что запросы по линии ОБСЕ отправлены, но ответа на получение гарантий для украинских специалистов и допуска их к проведению работ нет.

1 августа сообщалось, что украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская».

В конце июня специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила начало процесса разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской, а также начало работ по разминированию местности.