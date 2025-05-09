Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.0 комментариев
В Израиле участники «Бессмертного полка» столкнули украинского активиста в фонтан
Украинского активиста, пытавшегося сорвать акцию «Бессмертный полк» в Израиле, столкнули в фонтан на глазах у десятков людей.
Инцидент произошел во время шествия «Бессмертного полка» в Израиле, передает RT.
По данным источника, группа людей, поддерживающих Украину, попыталась спровоцировать конфликт, выкрикивая обвинения в адрес участников акции.
В ответ участники мероприятия потребовали, чтобы провокаторы покинули территорию, и скандировали: «Вон отсюда!».
После этого одного из активистов столкнули в фонтан.
Ранее проукраинские активисты попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Берлине.