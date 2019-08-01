Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской

Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.

«Сегодня с утра саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мусту около КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда – прим. ВЗГЛЯД) «Станица Луганская». Это следующий шаг с нашей стороны для ремонта моста», – передает ТАСС сообщение администрации.

Ранее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердиланачало процесса разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской, а также начало работ по разминированию местности. Позже Киев признал отвод сил.

Напомним, ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Станице Луганской может стать первым шагом на пути к стабильному прекращению огня в Донбассе.

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