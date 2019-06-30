Киев признал отвод сил ополчения в Станице Луганской

Войска со стороны ополчения донбасских республик отведены из района Станицы Луганской, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

«По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены. Однако, СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт», – передает его слова «Интерфакс-Украина».

Ранее на этой неделе СММ ОБСЕ подтвердила начало процесса разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.

При этом сообщалось, что Украина решила оставить в Станице Луганской нацгвардию.