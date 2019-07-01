Зеленский отреагировал на разведение сил в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Станице Луганской может стать первым шагом на пути к стабильному прекращению огня в Донбассе.

«Сегодня произошло важное событие. Разведение сил и средств подтвердило ОБСЕ. Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокировке Минского процесса», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».

«Я никому не хочу обещать, что завтра закончится война, но появилась надежда на начало завершения горячей фазы», – добавил он.

Ранее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила начало процесса разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской, а также начало работ по разминированию местности. Позже Киев признал отвод сил.