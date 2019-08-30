Западные СМИ восхитились российским «Золотым орлом»

Экспериментальная модель российского истребителя, впервые показанная на аэрокосмическом салоне МАКС в 2007 году, стала сюрпризом ретроспективной статической экспозиции МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, пишет итальянский портал The Aviationist.

Автор статьи авиаэксперт Том Демерли пишет об «экспериментальном и очень редком истребителе Су-47 «Беркут», который был показан на популярной наблюдательной площадке под названием «Трубы» (The Pipes).

«Всего был построен лишь один истребитель Су-47 «Беркут». Свой первый полет он совершил в сентябре 1997 года, вызвав значительный интерес у западных наблюдателей», – говорится в статье The Aviationist, содержание которой приводит «ИноСМИ».

Истребитель Су-47 «Беркут» иногда называют «Золотым орлом», а еще у него есть обозначение «С-32», «С-37» или «Бочонок» (Firkin) по кодировке НАТО, продолжает авиаэксперт. Су-47 изготовили для проверки работоспособности некоторых новых систем управления полетом и общих характеристик конструкции, а наиболее впечатляющим ее элементом являются необычные крылья обратной стреловидности, указывает Демерли.

«В этой машине фирмы «Сухой» со столь необычной конфигурацией использовалась современная цифровая система управления на основе электроприводов, а также такие композитные материалы, как углеволокно», – продолжает издание. Автор статьи отмечает, что на «Беркуте» прошли испытания новейшие технологии, которые используются для производства новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57.

Увидев Су-47, журналисты и блогеры не сразу его опознали, а позднее поняли, что «получили возможность увидеть нечто особенное», подчеркивает автор статьи.

О том, что на МАКСе был показан уникальный Су-47, сообщалось 27 августа.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация «Ростех». Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.