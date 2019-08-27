На МАКС показали уникальный Су-47 «Беркут»

На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 представили перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут».

Видеозапись на которой экспериментальный самолет, построенный в 1997 году, представили посетителям авиасалона, появилась в Twitter.

Истребитель Су-47 ОКБ Сухого – один из самых необычных самолетов в мире. Крыло воздушного судна обратной стреловидности, оно позволяет улучшить управляемость самолета на малых скоростях и положительно сказывается на его взлетно-посадочных характеристиках. Также это снижает радиолокационную заметность в передней полусфере и повышает аэродинамическую эффективность планера, сообщает РИА «Новости». На сегодняшний день экземпляр хранится в музее ЛИИ имени Громова.

На авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском был представлен новейший российский истребитель Су-57. его осмотрели президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.