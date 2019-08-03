Украинская авиация провела учения над Черным морем

Морская авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) провела летно-тактические учения над Черным морем, сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

«Морская авиация Вооруженных сил Украины завершила летно-тактические учения по отработке различных сценариев применения подразделений морской авиационной бригады во время обеспечения действий войск ВМС», – говорится на сайте ведомства.

Учения проходили в течение недели над акваторией Черного моря. Уточняется, что в учениях приняли участие вертолеты МИ-14 и Ка-27, а также самолеты Ан-26.

Сорская авиация отслеживала подлодку условного противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов, уточнили в пресс-службе.

В Минобороны также отметили, что «экипажи усовершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию».

В начале июля Украина проводила тактические учения по уничтожению десантных кораблей и морского десанта на побережье Азовского моря.

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