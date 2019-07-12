Украина провела учения на берегу Азовского моря

В минобороны Украины сообщили о проведении тактических учений по уничтожению десантных кораблей и морского десанта на побережье Азовского моря.

«По легенде учений, в 25 километрах от нашего побережья разведка обнаружила враждебное соединение десантных кораблей. Подразделения ствольной и самоходной артиллерии из состава объединенных сил подняли по тревоге. Совершив марш в определенный район, артиллеристы быстро провели развертывание и заняли позиции для нанесения огневого удара. Перед бойцами стояла задача: найти точные координаты кораблей противника в море и оперативно «доставить» снаряды к целям. Таким образом, надо было уничтожить первую волну морского десанта и исключить высадку его второго эшелона», – передает РИА «Новости» сообщение украинского военного ведомства.

Там сообщили также, что в ходе учений проверялась способность боевых расчетов управлять артиллерией и прицельно стрелять по кораблям противника.

Напомним, 2 июня вооруженные силы Украины провели учения на побережье Азовского моря, в них участвовали десантно-штурмовая бригада, танки, артиллерия и авиация, сообщил штаб Операции объединенных сил (ООС, штаб силовой операции в Донбассе).

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