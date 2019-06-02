Украина провела учения на побережье Азовского моря

Вооруженные силы Украины провели учения на побережье Азовского моря, в них участвовала десантно-штурмовая бригада, танки, артиллерия и авиация, сообщил штаб Операции объединенных сил (ООС, штаб силовой операции в Донбассе).

«По легенде плановых учений, наш противодесантный резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и авиации «уничтожал» первую волну морского десанта противника, исключая высадку его второго эшелона», – передает ТАСС сообщение ООС.

Учения прошли на побережье Азовского моря. ВСУ называли его территорию «зоной высокого риска для развития военной агрессии северного соседа». В штабе уточнили, что десантники ВСУ «готовятся к действиям по всем возможным оперативно-тактическим сценариям для Приазовья».

Ранее на этой неделе украинские разведчики провели учения рядом с Крымом.