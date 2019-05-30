Украинские разведчики провели учения рядом с Крымом

Украина провела учения на Тендровской косе в Херсонской области рядом с Крымом, сообщил пресс-центр генштаба ВСУ.

«Состоялись тактико-специальные учения разведчиков 73 морского центра специального назначения 73МЦСпП на Тендровской косе», – сообщил пресс-центр в Facebook.

Отмечается, что учения состоялись в мае. На фотографиях, прикрепленных к посту, также запечатлен корабль, по всей видимости, принимавший участие в учениях.

Ранее бывший командующий операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе Сергей Наев сообщил, что корабли ВМС Украины якобы подходили на полторы мили к российскому порту в Азовском море.

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