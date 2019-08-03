Instagram и WhatsApp решили переименовать

Руководство Facebook планирует в названии Instagram и WhatsApp вывести на первый план принадлежность к Facebook.

Instagram и WhatsApp переименуют таким образом, чтобы пользователям было сразу понятно, кому принадлежат эти сервисы. Представители компании подтвердили, что «они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook», передает РИА «Новости» со ссылкой на The Information,

Одной из версий нового названия является «Instagram от Facebook» и «WhatsApp от Facebook».

Обновленные названия будут отображаться в магазинах приложений Apple и Google Play, а также внутри Instagram и WhatsApp. На экране мобильных устройств приложения останутся под прежними наименованиями.

По данным источников, соцсеть таким образом планирует улучшить репутацию на фоне скандалов из-за утечки персональных данных.

Напомним, в начале апреля 2018 года Еврокомиссия получила от Facebook подтверждение о возможной утечке в Cambridge Analytica данных около 2,7 млн пользователей соцсети в Европе.

Также сообщалось, что ранее США и ЕС потребовали от Facebook объяснений в связи с доступом Cambridge Analytica к персональным данным пользователей. Эти данные якобы использовались в ходе избирательной кампании в США в интересах Дональда Трампа в 2016 году.