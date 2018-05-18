Американская компания Cambridge Analytica подала заявление о банкротстве после скандала вокруг использования личных данных пользователей Facebook.

Компания, принадлежащая британской консультационной компании SCL Elections, подала заявление в суд в нью-йоркском районе Манхэттен в четверг вечером, передает ТАСС.

Также заявление о банкротстве представил американский филиал головной компании SCL Group, в которую входит SCL Elections.

Из документов следует, что активы Cambridge Analytica составляют от 101 до 500 тыс. долларов, а долговые обязательства – от 1 млн до 10 млн долларов.

Напомним, США, ЕС и Великобритания потребовали от Facebook объяснений в связи с доступом Cambridge Analytica к персональным данным пользователей. Эти данные якобы использовались в ходе избирательной кампании в США в интересах Дональда Трампа в 2016 году.

Также сообщалось, что компания якобы передавала похищенные персональные данные пользователей Facebook организациям, связанным с представителями ФСБ.