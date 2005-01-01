Экс-работник Cambridge Analytica рассказал о доступе ФСБ к данным Facebook

Британская компания Cambridge Analytica передавала похищенные персональные данные пользователей Facebook организациям, связанным с представителями ФСБ, заявил экс-сотрудник компании Кристофер Уили на слушаниях в сенатском комитете по юридическим делам США.

«Cambridge Analytica привлекала российских специалистов к сбору данных и открыто делилась информацией о кампаниях по распространению слухов и попытках влиять на настроения людей с компаниями и руководителями, связанными с российской ФСБ», – цитирует Уили «Интерфакс».

Как заявил экс-сотрудник Cambridge Analytica, у спецслужб России был доступ к незаконно полученным британской исследовательской компанией данным.

Также Уили сообщил сенату США, что сотрудник компании Александр Коган, создавший приложение для Facebook, похищавшее данные пользователей, параллельно трудился над финансируемыми Москвой проектами, связанными с исследованием поведения людей.

«Это означает, что в дополнение к тому, что доступ к данным Facebook для России был открыт, есть разумные основания предполагать, что Cambridge Analytica являлась разведывательной целью для российских спецслужб», – заявил Уили в показаниях сенату.

Напомним, США, ЕС и Великобритания потребовали от Facebook объяснений в связи с доступом Cambridge Analytica к персональным данным пользователей. Эти данные якобы использовались в ходе избирательной кампании в США в интересах Дональда Трампа в 2016 году.

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