Западные СМИ заявили о намерении России заработать на ядерных технологиях в Африке

Россия пытается усилить свое влияние в Африке, а также заработать миллиарды долларов, продавая странам в этом регионе ядерные технологии, сообщает британская газета The Guardian.

Издание пишет, что за последние два года Росатом связался с десятками лидеров стран Африки, в итоге были заключены сделки с Угандой, Руандой, ЮАР и другими государствами. В частности, будет построен атомный реактор в Нигерии, возводится реактор в Египте, активно обсуждается эта тема в Замбии, передает «Интерфакс» со ссылкой на британскую газету.

Вместе с ядерными технологиями Россия предлагает африканским странам щедрые кредиты. Так, Египет получил от России 85% от стоимости реактора, пишет издание.

Отметим, что в последнее время число контактов России со странами Африки увеличилось. Так, недавно послание президенту России Владимиру Путину передал ангольский лидер, появилась договоренность о развитии отношений с Мозамбиком.

Британские и американские военные высказывали опасения в связи с ростом влияния России в Африке.