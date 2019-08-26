Глава Анголы передал послание Путину

Глава МИД Анголы Мануэл Домингуш Аугушту на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым передал послание от президента своей страны Жоау Лоуренсу российскому лидеру Владимиру Путину.

«Прежде всего я хотел бы вручить послание, которое направил президент Анголы Жоау Лоуренсу президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину», – передает ТАСС слова Лоуренсу.

Лавров, в свою очередь оценил уровень взаимоотношений двух стран.

«Мы рады возможности рассмотреть те вопросы, которые нам поручили решать президенты в ходе визита ангольского лидера [президента Анголы Жоау Лоуренсу] в Москву в апреле этого года. У нас прекрасный политический диалог, очень хорошие планы в торгово-экономической сфере, где намечено много перспективных совместных проектов», – сказал Лавров.

Он добавил, что стороны осуществляют тесную координацию на международной арене, в том числе в ООН.

«Особый интерес для нас будут представлять ваши оценки тех усилий, которые предпринимают африканские государства по урегулированию многочисленных конфликтов на вашем континенте. Россия неизменно поддерживает эти усилия, и мы высоко ценим ту миротворческую роль, которую Ангола играет в этих вопросах», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в апреле российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Анголы Жоау Лоуренсу в Кремле пригласил его поучаствовать в форуме «Россия – Африка» 24 октября в Сочи.

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