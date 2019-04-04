Президент Анголы принял приглашение Путина посетить форум «Россия – Африка»

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Анголы Жоау Лоуренсу в Кремле пригласил его поучаствовать в форуме «Россия – Африка» 24 октября в Сочи.

«24 октября в Сочи состоится большой форум «Россия – Африка». И мы надеемся там Вас увидеть», – передает слова Путина ТАСС.

Тот ответил, что приедет на форум «с большим удовольствием».

Накануне сообщалось, что Ангола получила от России шесть истребителей Су-30.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Россия может с помощью Анголы укрепить свое положение в мире.