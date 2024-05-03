  • Новость часаЭкспертиза выяснила детали теракта на Крымском мосту в 2022 году
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    Игорь Перминов Игорь Перминов Почему болгар не любят в Евросоюзе

    По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

    6 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Немецкая философия подтверждает русскую правоту

    Российская политика является политикой кантианских моральных принципов. В то время как Запад, породивший Канта, эти принципы предал.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Поучительная история 1 мая

    На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.

    6 комментариев
    3 мая 2024, 08:41 • Новости дня

    Военный ВСУ взял в заложники сослуживцев и медиков

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский военный в подконтрольной Киеву части Херсонской области взял в заложники двух сослуживцев, требуя отвезти его к медикам, а после захватил и их, пишут украинские СМИ.

    Солдат, по данным СМИ, подошел к сослуживцам с автоматом Калашникова, приказал отвезти его к врачам, не объясняя причин. Когда его доставили к медучреждению, он заставил захваченных людей пересесть в другой автомобиль и ехать в Николаев.

    Автомобиль с заложниками был остановлен, а военный задержан, передает РИА «Новости».

    Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

    2 мая 2024, 16:44 • Новости дня
    В Киеве сообщили об ударах по складам ВСУ с ракетами Storm Shadow
    В Киеве сообщили об ударах по складам ВСУ с ракетами Storm Shadow
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Украине зафиксированы удары по складам с дальнобойными западными ракетами Storm Shadow, об этом сообщила экс-нардеп Анна Гопко.

    По ее словам, удары были «очень точные». Гопко уточнила, что они могли быть связаны с передачей информации о нахождении ракет российским спецслужбам, сообщило издание «Страна».

    Напомним, ранее сообщалось о взрывах в Одессе, Харькове и Полтавской области.

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    2 мая 2024, 18:06 • Новости дня
    Киев призвал к «наступательной украинизации» страны
    Киев призвал к «наступательной украинизации» страны
    @ Алексей Фурман/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти должны начать «наступательную украинизацию» страны, заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

    «Наступательная украинизация» подразумевает «дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка», заявил Креминь, его слова приводит офис языкового омбудсмена в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России), передает ТАСС.

    Сейчас же, по словам Креминя, на Украине идет «оборонительная» украинизация. При этом омбудсмен не уточнил, что имел в виду.

    Ранее на Украине насчитали три школы, изучающие русский язык.

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    3 мая 2024, 01:11 • Новости дня
    Экспертиза выяснила детали теракта на Крымском мосту в 2022 году

    «Коммерсант»: СБУ использовала 10 тонн ракетного топлива для подрыва Крымского моста в 2022 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Взрывотехническая экспертиза по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году показала, что для подрыва использовалось самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила.

    При этом основным зарядом взрывного устройства было смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, замаскированное под бобины с полиэтиленовой пленкой, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты экспертизы.

    Отмечается, что для детонации использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, вероятно, С-4 или РЕ-8.

    По данным следствия, организатором теракта был глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Он руководил группой, которая занималась подготовкой и осуществлением подрыва моста.

    Взрывчатка была отправлена из Одессы в Болгарию, затем в Грузию и Армению, а оттуда – в Россию. Взрыв произошел 8 октября 2022 года на 156-м километре автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь.

    В результате взрыва 8 октября 2022 года обрушились два пролета моста, были повреждены 17 вагонов проходящего в этот момент по мосту грузового поезда.

    По делу о теракте обвиняются граждане России, Армении и Украины. Несколько человек, включая главу СБУ Малюка, арестованы заочно и объявлены в международный розыск.

    Ранее в Крыму отреагировали на намеки постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы об атаке на Крымский мост. Заявления украинского дипломата назвали «оскалом террористов», которые показывают разрушительную и чудовищную суть украинских властей.

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    2 мая 2024, 14:45 • Новости дня
    Выжившая в Доме профсоюзов в Одессе рассказала о пытках в «коридоре позора»

    Выжившая в Доме профсоюзов в Одессе: Погибшим отрезали пятки, а уцелевших жестоко избивали

    Выжившая в Доме профсоюзов в Одессе рассказала о пытках в «коридоре позора»
    @ Боровский Андрей/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Напавшие на Дом профсоюзов в Одессе националисты отрезали ступни жертвам после их гибели, уцелевших людей проводили сквозь «коридор позора», где их избивали и мучили, рассказала участница трагических событий активистка одесского «Антимайдана» Ольга Игнатьева.

    Игнатьева получила убежище в 2015 году в Италии как преследуемая на Украине по политическим соображениям. По ее словам, напавшие на Дом профсоюзов 2 мая 2014 года радикалы выводили активистов с заднего выхода через так называемый коридор позора, где людей могли забить до смерти. При этом на все избиения и пытки «как статуи» смотрели не одесские спецподразделения милиции, передает РИА «Новости».

    Активистка рассказала, что видела тело участника антимайдана 17-летнего Вадима Папуры, на похоронах выяснилось, что у него была отрезана одна ступня, хотя возле Дома профсоюзов на его теле обе ноги были целы. По ее словам, еще у одного мальчика Максима не было обеих ступней, «они были по бокам гроба, то есть их отрезали и оставили валяться».

    Игнатьева отметила, что жестокость приезжих украинских националистов шокировала даже одесских активистов «Евромайдана», которые сами стали спасать из огня оставшихся там людей.

    Она считает, что свидетели трагедии говорят о 130 до 200 убитых в тот день, а согласно официальным данным погибли 47 человек.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина как государство окончательно умерла 2 мая 2014 года, превратившись в террористическую организацию, «в бешеное животное».

    Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было акцией устрашения, разработанной тогда и. о. президента Украины Александром Турчиновым.

    Газета ВЗГЛЯД писала, когда накажут виновных в трагедии в одесском Доме профсоюзов.

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    2 мая 2024, 15:52 • Новости дня
    Дуров рассказал о своих украинских корнях

    Основатель Telegram Дуров рассказал о своих украинских корнях

    Дуров рассказал о своих украинских корнях
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о своем интересе к украинскому языку, который возник еще в подростковом возрасте.

    В посте в своем Telegram-канале он отметил, что его мать родилась на Украине, поэтому с детства он был очарован лингвистическими различиями и сходствами между украинским и русским языками.

    В 2008 году Дуров, будучи одним из создателей «ВКонтакте», запустил первую версию соцсети с украинским языком, чтобы «предоставить миллионам пользователей с Украины свободу в их действиях». «Для этого мне пришлось переписать большую часть кода «ВКонтакте», – приводит слова бизнесмена РБК.

    После этого он в течение нескольких месяцев использовал исключительно украинскую версию «ВКонтакте», чтобы убедиться, что «не пропустил ни одного русского слова, все еще жестко закодированного». В результате этой работы Дуров «неизбежно немного выучил украинский язык».

    После 2022 года он начал изучать язык в приложении Duolingo, где набрал 5403 очка опыта. В настоящее время, по словам бизнесмена, при просмотре Telegram-каналов он понимает около 95% письменной и 85% разговорной речи.

    Дуров подчеркнул, что знание языка позволяет ему быть уверенным, что процессы модерации Telegram справедливы для всех, а неточный перевод не влияет на какие-либо решения.

    Более 70% украинцев используют Telegram, однако на них приходится менее 3% глобальной аудитории, отметил Дуров. «Мы стремимся быть местом, где ко всем относятся справедливо независимо от их происхождения, и где идеи могут свободно конкурировать независимо от их языка», – заключил он.

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    2 мая 2024, 13:40 • Новости дня
    Рар: Выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар

    Политолог Рар: В США и ЕС недовольны тем, что их техника превратилась в экспонаты на Поклонной горе

    Рар: Выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    На выставке представлено свыше 30 образцов западной военной техники. США и ЕС не нравится, что их вооружение показывается в таком виде, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее представителям западных дипведомств разрешили проходить на выставку трофейной техники ВСУ вне очереди.

    На Западе крайне негативно восприняли выставку трофейной техники в Москве, сказал германский политолог Александр Рар. «Прессе США и ЕС не нравится тот факт, что западная военная техника превратилась в экспонаты на Поклонной горе», – пояснил эксперт.

    Собеседник считает, что негативная реакция западных государств объясняется кардинально отличными взглядами России, ЕС и США на текущий конфликт. Он отмечает, что Брюссель и Вашингтон пытаются представить противостояние как защиту суверенитета Украины. Немаловажным является и идеологический аспект выставки.

    Ранее организаторы выставки трофейной техники на Поклонной горе в Москве ввели особые условия посещения для дипломатов из западных государств. В частности, представители американского, британского, немецкого, французского и польского посольств смогут без очереди осмотреть экспозицию.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова лично предложила сотрудникам зарубежных ведомств ознакомиться с мероприятием. «Думаю, дипломатическому корпусу будет интересно ознакомиться с тем, как «коллективный Запад» уничтожает мир и безопасность на планете», – написала она в своем Telegram-канале.

    Россияне должны видеть поверженную технику ВСУ, организация этой выставки на Поклонной горе в Москве является блестящей идеей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такое мероприятие вызовет большой интерес у жителей столицы и гостей города.

    В то же время западная пресса о выставке отзывается негативно. Так, британская Daily Express решила, что мероприятие является некой «насмешкой» российского правительства над Западом. Отмечается, что экспозиция проходит сразу после того, как США и Британия договорились о выделении дополнительных средств на военную помощь Украине.

    Напомним, трофейную технику ВСУ американского, британского, чешского, шведского производства привезли на Поклонную гору в Москве для выставки Министерства обороны России. Например, в экспозиции представлены немецкая БМП Marder и танк Leopard 2, БТР М113 и БМП Bradley, сделанные в США, а также турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi.

    Кроме того, на выставку у музея Победы на Поклонной горе были доставлены американские танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle. Они были захвачены у Бердычей на Авдеевском направлении.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему выставка трофейной техники вызвала негативную реакцию на Западе.

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    2 мая 2024, 17:52 • Новости дня
    В разведке США предположили скорый прорыв ВС России в районе Харькова

    Директор разведки США Хейнс не исключила прорыв ВС России в районе Харькова

    В разведке США предположили скорый прорыв ВС России в районе Харькова
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия добивается прогресса на поле боя с возможностью тактических прорывов на линии фронта в районе Донецка и Харькова, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

    Хейнс заявила, что США видят сдвиг на поле боя в пользу России и ожидают скорых тактических прорывов ВС России, передает ТАСС.

    По ее словам, российские войска добиваются успеха в том числе благодаря поставкам из Китая компонентов и материалов двойного назначения. Хейнс также полагает, что именно этот фактор «ускорил восстановление военной мощи России» после «дорогостоящего» начала СВО.

    Ранее украинские командиры заявили, что сценарий поражения Киева становится все более вероятным, несмотря на помощь США, Украина потеряет весь Донбасс уже осенью.

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    2 мая 2024, 13:00 • Новости дня
    Рогов: Освобождение Работино означает полное обнуление украинского «контрнаступа»

    Рогов: Работино стало важным символом победы русского оружия

    Рогов: Освобождение Работино означает полное обнуление украинского «контрнаступа»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Российский флаг, поднятый над Работино, имеет очень важное символическое значение. Во время контрнаступления украинская пропаганда выставляла взятие этого села важным достижением. Теперь же можно говорить о полном обнулении этих якобы успехов, сказал газете ВЗГЛЯД лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее над северными окраинами Работино был поднят флаг России.

    «На данный момент в Работино наблюдается локальное сопротивление противника. Как правило, это группы из нескольких солдат, вооруженных исключительно стрелковым оружием. Видимо, оставшиеся в селе боевики ВСУ из-за проблем со связью не знают о бегстве основных сил украинской армии», – сказал Владимир Рогов, лидер движения «Мы вместе с Россией».

    «Освобождение этого населенного пункта и высот рядом с ним позволят российской армии обеспечить огневой контроль над ближайшим участком фронта. Это поможет быстрее «срезать» Работинский выступ, который возник в результате прошлогоднего наступления ВСУ», – подчеркивает он.

    «Кроме того, здесь есть и важное символическое значение. Напомню, в период контрнаступления ВСУ Работино было чуть ли не единственным достижением нашего противника. Тогда офис Зеленского активно представляли это как серьезную победу и раздувал ее в СМИ. Однако теперь российские войска свели на нет все результаты летней атаки украинской армии», – отмечает собеседник.

    «Более того, Работино стало важным символом победы русского оружия. Наши солдаты отразили все атаки противника, в том числе осуществленные с помощью современной западной техники, а позднее вновь подняли флаг России над населенным пунктом», – акцентировал эксперт.

    «Сейчас ВСУ готовят две линии обороны, расположенные неподалеку от Орехова. Там возводятся железобетонные сооружения по стандартам НАТО. Они закапываются на несколько метров в землю и снаружи похожи на небольшие холмы. Кроме того, территория серьезно заминирована. Сам же город – это укрепрайон, своеобразная Авдеевка на Запорожском направлении», – пояснил он.

    «Тем не менее боевой дух солдат ВСУ на этом участке фронта не очень высок. Мотивации сражаться у насильно загнанных в войска людей немного. Но несмотря на это не следует ожидать быстрого продвижения российской армии на данном направлении. Необходимо идти аккуратно, ведь важна не скорость наступления, а сохранение жизней наших ребят», – резюмировал Рогов.

    Ранее российские военные дошли до северных окраин села Работино и подняли там триколор, сообщил Рогов агентству РИА «Новости». По его словам, основные силы ВСУ оставили Работино, отойдя на новые заранее подготовленные позиции. Однако противник пытается сохранить в населенном пункте хотя бы минимальное присутствие, так как село является главным достижением Украины за год попыток контрнаступления на этом участке фронта.

    В начале недели Рогов отмечал, что в Работино остались лишь незначительные очаги сопротивления украинской армии, которая, вероятно, пытается сражаться, поскольку «не понимает, что уже все». Он подчеркивал, что у этих подразделений ВСУ «нет реальной оценки ситуации».

    Напомним, сдавшийся под Работино в Запорожской области украинский военный рассказал, что молодые люди составляют лишь небольшую долю солдат ВСУ, принимающих участие в выполнении солдат не передовой. По его словам, значительная часть состава старше 50 лет.

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    2 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Бердычи в ДНР
    Российские войска освободили Бердычи в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные взяли под контроль село Бердычи в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Группировка «Центр» полностью освободила Бердычи, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она улучшила тактическое положение и поразила формирования 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны у Воздвиженки, Калиново, Сокола, Новопокровского и Прогресса в ДНР.

    Отражены десять контратак украинских штурмовиков 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й, 115-й механизированных бригад у Ленинского, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновки и Нетайлово в ДНР.

    Украинская сторона потеряла до 380 человек, пять бронемашин, немецкую САУ PzH 2000 и американскую гаубицу М777.

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    2 мая 2024, 11:37 • Новости дня
    Американский генерал призвал поощрять бежавших за рубеж украинцев к службе в ВСУ

    Экс-командующий войсками США в Европе Ходжес призвал Киев «поправить мобилизационную систему»

    Американский генерал призвал поощрять бежавших за рубеж украинцев к службе в ВСУ
    @ Jargen Heinrich/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший командующий силами США в Европе отставной генерал Бен Ходжес посоветовал Украине улучшить мобилизационную систему, указав на большое количество годных к службе живущих за рубежом украинцев.

    По его словам, Украине нужно поправить свою мобилизационную систему, поскольку десятки тысяч мужчин и женщин, которые должны быть в армии, находятся в других странах, передает ТАСС.

    Ходжес добавил, что задача правительства – поощрять людей присоединиться к армии, чтобы они были уверены, что если родственник уходит в армию, он будет хорошо обучен и оснащен, его не бросят в мясорубку, а вместо этого у них будут лучшие шансы на выживание. Генерал добавил, что в противном случае Запад может задуматься, зачем им тратить сотни миллионов евро на поддержку Украины, если большое количество украинцев не готовы бороться сами.

    Отвечая на вопрос, возможно ли, что принявшие украинских беженцев страны начнут выдворять их на родину, Ходжес сказал, что это маловероятно и вряд ли Польша, Румыния или Германия заставят людей уезжать, при этом киевский режим должен принять необходимые меры, чтобы поощрить людей возвращаться.

    Ранее Ходжес заявил, что Украина должна активнее призывать на военную службу женщин и уехавших граждан.

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    2 мая 2024, 10:05 • Новости дня
    Захарова: Исполнителей преступления в Доме профсоюзов настигнет возмездие

    Спикер МИД Захарова: Исполнителей преступления в Доме профсоюзов настигнет возмездие

    Захарова: Исполнителей преступления в Доме профсоюзов настигнет возмездие
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Рано или поздно справедливое возмездие настигнет исполнителей и участников варварского преступления в Доме профсоюзов в Одессе, следует из комментария спикера МИД Марии Захаровой.

    По ее словам, рано или поздно справедливое возмездие настигнет исполнителей и вдохновителей такого варварского преступления, не имеющего срока давности, передает ТАСС.

    Также Захарова отметила, что настанет день, когда Одесса сбросит иго бандеровцев и вновь станет свободным городом, где в согласии будут жить люди разных национальностей.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что трагедия в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года стала одним из проявлений нацизма на Украине, против которого направлена специальная военная операция.

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    2 мая 2024, 14:23 • Новости дня
    Макрон не исключил отправки французских войск на Украину
    Макрон не исключил отправки французских войск на Украину
    @ Lorenz Huter/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Французский президент Эмманюэль Макрон журналу The Economist в очередной раз заявил, что не исключает отправку военнослужащих на Украину.

    По его словам, во Франции не могут исключать ничего, так как страна «противостоит тому, кто не исключает ничего», передает ТАСС.

    Также Макрон допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева в случае, если российские военные прорвут линию фронта.

    Ранее Макрон призвал к дискуссии о будущем европейской обороны, включая ядерное оружие.

    После этого Макрон заявил о намерении укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы тот призвал российского лидера Владимира Путина завершить конфликт на Украине.

    Агентство Bloomberg сообщало, что призывы французского президента Эммануэля Макрона увеличить военную помощь Киеву звучат неуклюже на фоне его колебаний между миротворцем и провокатором.

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    2 мая 2024, 15:19 • Новости дня
    Советник главы ДНР рассказал о значении взятия Бердычей

    Советник главы ДНР рассказал, к чему привело взятие Бердычей

    Tекст: Кристина Цыцура

    Освобождение села Бердычи под Авдеевкой расширяет плацдарм российских войск и позволит усилить огневое давление на дорогу, ведущую к Покровску, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    Он добавил, что Покровск – самый крупный и ближайший к ДНР хаб ВСУ, передает ТАСС.

    По его словам, взятие Бердычей также несколько усложнит логистику для оставшейся на этом направлении группировки украинских войск.

    Ранее об освобождении Бердычей сообщали в Минобороны РФ.

    Коментарии (0)
    2 мая 2024, 17:19 • Новости дня
    В Германии решили сэкономить на выплатах украинским беженцам

    Глава МВД Баварии Херрманн предложил уменьшить выплаты украинским беженцам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн предложил изменить механизм выплаты пособий беженцам с Украины, что позволило бы Германии экономить 840 млн евро в год.

    Инициатива Херрманна заключается в том, чтобы украинские беженцы получали помощь по закону о пособиях просителям убежища, что примерно на 18% меньше текущих выплат, передает «Московский комсомолец».

    Сейчас беженцы с Украины получают пособие Burgergeld для безработных наравне с другими гражданами Германии. Размер выплаты в расчете на одного одинокого взрослого составляет 563 евро в месяц.

    По новому закону о пособиях одинокий проситель убежища будет иметь право на 460 евро в месяц. С учетом 700 тыс. украинских беженцев, экономия может достигнуть 70 млн евро в месяц, или 840 млн евро в год.

    Члены Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также часть Свободной демократической партии поддержали предложение Херрманна, «Зеленые» и Социально–демократическая партия Германии выступили против.

    Ранее стало известно о намерении стран ЕС ужесточить политику в отношении украинских мигрантов.

    Коментарии (5)
    2 мая 2024, 10:41 • Новости дня
    В Крыму отреагировали на намеки постпреда Украины об атаке на Крымский мост

    Глава комитета крымского парламента Гемпель отреагировал на намеки постпреда Украины об атаке на Крымский мост

    В Крыму отреагировали на намеки постпреда Украины об атаке на Крымский мост
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Намеки на готовящийся удар по Крымскому мосту с Украины являются оскалом террористов, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    По его словам, террористы на Украине просто продолжают демонстрировать свой оскал, показывая разрушительную и чудовищную суть, передает РИА «Новости».

    Также Гемпель отметил, что «лживые и фанерные» украинские политики уже довели страну до разрухи, им осталось только разрушить гражданские объекты на территории соседнего государства.

    Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на возможный удар по Крымскому мосту.

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    Грузинские власти борются за роль сталинской «редиски»

    Несмотря на угрозы со стороны Запада и решимость оппозиции устроить побоище на улицах Тбилиси, власти Грузии намерены довести до конца дело с местным аналогом закона об иноагентах и утвердить его. Они не могут поступить иначе, поскольку являются теми, кого Сталин сравнивал с редиской. Подробности

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    Одесса ждет от России справедливости за 2 мая

    Десять лет назад столкновения между противниками и сторонниками Евромайдана привели к одной из самых трагических страниц в современной истории – пожару в одесском Доме профсоюзов. Жертвами тех событий стали десятки человек, сотни получили травмы. Организаторы и провокаторы массовых беспорядков до сих пор не наказаны. События в Одессе стали поворотным моментом не только для ополчения Донбасса, но и для всех участников Русской весны, в том числе в Харькове, Николаеве и Запорожье. Подробности

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    Американское ядерное оружие взрывает польское общество

    В Минобороны Польши заявили, что уже подали заявку на участие в программе, которая позволит размещать на территории страны американское ядерное оружие. Между тем сама постановка такого вопроса расколола не только польское руководство, но и все польское общество. Кто и почему в Польше боится американских ядерных бомб? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Макрон опять угрожает России

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что исполнит свою угрозу об отправке войск на Украину, но при соблюдении двух условий. Во-первых, Украина должна попросить. Во-вторых, Россия должна прорвать фронт. Как относиться к таким угрозам?

    • Бомба в космосе и шоу в Совбезе

      США обвинили Россию в намерении разместить в космосе ядерное оружие. Более того, разыграли спектакль в попытке доказать свое обвинение. Однако результат плачевный: постпред России в ООН Василий Небензя легко отбился благодаря просчетам в плане США. Что произошло в Совбезе?

    • Битва за Молдавию

      Власти Молдавии приступили к предвыборной зачистке страны от оппозиции, которая ранее провела объединительный съезд в Москве. 2024 год – год битвы между Россией и НАТО за Молдавию, и ставки в этой битве очень высоки.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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