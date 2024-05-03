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Можин заявил о зашкаливающей предвзятости в аналитике МВФ
Директор от России в МВФ Можин заявил о зашкаливающей предвзятости в аналитике фонда
Предвзятость в аналитике Международного валютного фонда (МВФ) всегда была, но в данный момент этот уровень просто зашкаливает, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
По его словам, есть много примеров того, как отдельные негативные события выпячиваются в отношении одних стран и замалчиваются в отношении других, передает РИА «Новости».
Также Можин отметил, что проблемы высокого государственного долга, когда упор всегда делается на долги в бедных странах и государствах со средним доходом, при этом данный факт замалчивается в отношении государств с высоким доходом.
Как указал исполнительный директор, геополитические разногласия влияют на МВФ, делая его все более нечестным.
По мнению Можина, МВФ стал главной жертвой геополитической ситуации.
Ранее исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что фонд напрямую финансирует терроризм, оказывая поддержку Киеву.