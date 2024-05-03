Пожарный пострадал при тушении возгорания в промзоне на востоке Москвы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, при тушении пострадал пожарный, его доставили в одну из столичных больниц, передает ТАСС.

Там сообщили также, что в горящем здании произошло обрушение на площади 1,5 тыс. кв. метров.

Ранее в оперативных службах сообщили, что пожар в административно-производственном здании на востоке Москвы ликвидирован.