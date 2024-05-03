Киев не смог установить контакты с администрацией Telegram

Tекст: Ольга Никитина

«Чтобы штрафовать Telegram, нужно понимать, кто это. Мы знаем лишь один адрес в Дубае, где якобы расположена штаб-квартира Telegram, и все наши попытки установить официальные контакты с Telegram пока безуспешны», – сказал Коваль в эфире телеканала «Рада», передает ТАСС.

Он призвал украинцев «достаточно осторожно» пользоваться Telegram, утверждая, что он якобы «остается российским».

Коваль также предложил «простые способы», такие как «блокирования тотальные», или «запрет официальной коммуникации [со стороны государственных органов] в Telegram».

Он напомнил, что на Украине уже заблокированы соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Между тем накануне основатель Telegram Павел Дуров рассказал о своем интересе к украинскому языку, а также о своих украинских корнях.