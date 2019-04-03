Россия передала Анголе шесть истребителей Су-30

Ангола получила шесть истребителей Су-30 в рамках контракта с Россией, рассказали в министерстве обороны Анголы.

Поставку еще двух самолетов планируется осуществить в мае, передает РИА «Новости».

В конце прошлого года Россия поставила Анголе четыре истребителя Су-30КН. Контракт с африканской страной предполагает передачу 12 самолетов на сумму 1 млрд долларов. Речь идет об истребителях, ранее поставленных Индии, которые Россия забрала по схеме «трейд-ин».