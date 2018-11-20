Возвращенные Индией российские истребители Су-30 передали другой стране

Россия поставила четыре истребителя Су-30КН по контракту на 12 самолетов на общую сумму в 1 млрд долларов, сообщают индийские СМИ.

Четыре самолета Су-30КН были засняты спутниками на аэродроме города Лубанго в юго-западной части Анголы, сообщает Defenseworld.

Контракт на закупку Анголой 12 истребителей заключили в 2013 году, сообщает «Интерфакс». Речь идет об истребителях, ранее поставленных Индии, которые Россия забрала по схеме «трейд-ин».

Эти истребители были модернизированы до версии «КН», сообщает индийское издание.

В 2017 году сообщалось, что Россия ищет покупателей на шесть Су-30, которые вернула Индия. В качестве покупателей рассматривались Эфиопия, Египет и Белоруссия.