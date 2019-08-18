Британский генерал заявил об усилении влияния России в Африке

Россия пытается «сориентировать» ряд стран Африки в свою сферу влияния, заявил начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер в интервью The Sunday Times.

Картер в этой связи призвал оказать развивающимся странам континента военную помощь и поддержку в стабилизации обстановки на своей территории. Это, по его словам, позволит сделать эти страны «в большей степени ориентированными на Запад», передает ТАСС.

Так, в настоящее время власти Британии рассматривают возможность отправки военных специалистов в Нигерию, правительству которой необходима помощь в борьбе с группировкой «Боко харам», сообщил он.

Между тем ростом влияния России в Африке обеспокоены и в Пентагоне. Как писали американские СМИ, это создает препятствия для Соединенных Штатов в проведении военных операций и представляет угрозу интересам нацбезопасности США.

В конце июня газета ВЗГЛЯД сообщала, что военные советники Министерства обороны России будут отправлены в крайне экзотичный регион Африки – Гвинею-Бисау.