В Пентагоне обеспокоились ростом влияния России в Африке

Китай и Россия расширяют свое влияние в Африке, создают Соединенным Штатам препятствия в проведении военных операций и представляют угрозу интересам нацбезопасности США, что беспокоит Пентагон, пишет The Intersept.

Такое мнение высказали бывший глава Африканского командования вооруженных сил США, генерал Корпуса морской пехоты Томас Вальдхаузер, который ушел в отставку месяц назад, и его преемник Стивен Таунсенд. Оба выступали в начале этого года на открытых слушаниях в Конгрессе, а в письменных ответах на вопросы конгресса, попавших в распоряжение редакции портала, заявили, что есть еще худший вариант развития событий – велика вероятность, что Африка вообще попадет под влияние Пекина и Москвы, приводит текст статьи издания «ИноСМИ».

В качестве аргумента генералы указали, что Россия уже оказывает влияние на 10 различных африканских стран, а Китай собирается построить на континенте дополнительные военные базы.

Издание пишет, что Пекин и Москва постоянно укрепляют свои экономические связи по всей Африке, усиливая и дипломатическое влияние. За 40 лет товарооборот между Китаем и Африкой вырос с 765 млн долларов до 170 млрд долларов, 39 из 54 африканских стран уже присоединились к инициативе Пекина «Один пояс, один путь».

Товарооборот России со странами Африки с 2009 по 2017 годы тоже резко увеличился: с 5,7 млрд долларов до 17,4 млрд долларов. Указывается, что Россия настойчиво продвигает сотрудничество в сфере строительства объектов атомной энергетики и технологий, проекты в нефтегазовом секторе.

Одновременно усиливается влияние этих стран на Африку в области культуры и в военной сфере. В Пентагоне утверждают, что в 15 африканских странах действуют российские частные военные компании.

В частности, говорится о ситуации в Центральноафриканской Республике, где «Россия усиливает свое влияние за счет расширения военного сотрудничества, включая передачу в дар оружия, благодаря чему она получает доступ к рынкам и права на добычу полезных ископаемых».

«Вкладывая минимальные инвестиции, Россия использует такой рычаг воздействия как частные военные компании типа ЧВК «Вагнер», – заявил Вальдхаузер.

По его словам, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера недавно назначил «своим советником по национальной безопасности россиянина».

Таунсенд в своем выступлении заявил, что Китай по сравнению с Россией представляет собой меньшую угрозу для превосходства США в Африке, но предположил, что влияние КНР скоро затмит российское.

В ответ на это Африканское командование вооруженных сил США приступило к осуществлению пятилетнего плана с целью противодействия «наращиваемому присутствию» Китая и России на континенте.

При этом Вальдхаузер и Таунсенд утверждают, что Россия и Китай в своих действиях руководствуются «низменными» мотивами, а США действуют «из лучших побуждений».

«Трудно доказать, что какая-то из этих великих держав действительно учитывает интересы Африки и желает ей добра. Действия Америки попросту нельзя считать альтруистическими, поскольку после терактов, совершенных 11 сентября, ее слишком милитаризованная внешняя политика на самом деле тесно связана с ростом насилия на континенте, а не с его сдерживанием», – заявила на это помощник руководителя африканской программы и научный сотрудник Центра международной политики Теми Ибирогба.

При этом портал указывает, что военная деятельность США в Африке резко активизировалась, и одновременно ключевые показатели уровня безопасности и стабильности на континенте резко снизились.

В июне газета ВЗГЛЯД писала, что российские военные собираются взять под опеку Гвинею-Бисау. Также известно, что российские инструкторы находятся в ЦАР.

Также этим летом проводился форум «Россия – Африка».