Медведев пошутил о погоде на форуме «Россия – Африка»

Премьер-министр Дмитрий Медведев на проходящем в Москве экономическом форуме «Россия – Африка» пошутил об организации под мероприятие жаркой погоды.

Медведев сказал, выступая на форуме, что «искренне рад приветствовать участников конференции «Россия – Африка», общего собрания акционеров африканского экспортно-импортного банка, ведущего регионального финансового института», передает РИА «Новости».

«Банк лишь второй раз в своей истории собирает акционеров за пределами Африканского континента, поэтому нам особенно приятно принимать столь представительное мероприятие в Москве», – добавил он.

Премьер пошутил также, что российская сторона, готовясь к проведению форума, даже постаралась «обеспечить погоду, которая похожа на африканскую».

Медведев отметил, что Россию и страны Африки связывают дружественные, партнерские отношения: «При всем уважении к прошлому гораздо важнее смотреть в будущее, то есть вперед: вместе строить планы, вместе воплощать их в жизнь. Убежден, что такое новое наполнение российско-африканского сотрудничества предопределено объективно».

Он заявил, что Россия предлагает странам Африки искать вместе ответы на глобальные вызовы с учетом схожести подходов к решению глобальных проблем, особенно если эти подходы «близки как у России, так и у государств Африки».

«Мы разделяем мнение, что в международных делах должны быть общие единые правила игры, признаем главенствующую роль Организации Объединенных наций, Совета Безопасности», – сказал премьер.

Еще одна объективная причина для сближения, по мнению Медведева, это схожесть экономических задач: «И Россия, и все страны Африки обладают огромными природными богатствами. По определенным оценкам, это половина ресурсного потенциала планеты, поэтому нам нужно эффективно использовать эти ресурсы и одновременно развивать сотрудничество в этой сфере, как и сотрудничество в других сферах».

Премьер подчеркнул, что Москва ценит позицию африканских государств, которые дистанцируются от антироссийских выпадов и поддерживают «идею расширения представительства развивающихся стран в глобальных институтах управления».

«Я имею в виду и реформу Международного валютного фонда, и группы Всемирного банка, что сейчас сделать непросто из-за известной позиции ряда государств, но все равно делать надо», – добавил он.