Заявление королевской семьи Дании о Гренландии удивило Захарову

США вправе предлагать купить у Дании Гренландию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Два государства являются суверенными, они могут друг другу делать различные предложения, на них реагировать, отказываться, принимать соответствующие решения. Это их право», – пояснила Захарова, передает ТАСС.

Она выразила удивление в связи с заявлением королевской семьи Дании о том, что судьбу острова должны решать его жители.

«У меня один только вопрос: почему то же самое мы не слышали примерно пять лет назад (применительно к Крыму)?» – сказала дипломат.

Напомним, в администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможность включения Гренландии в состав США. Трамп подтвердил интерес Вашингтона к покупке Гренландии. Также стала известна предложенная Дании за остров сумма.

В Дании заявили, что Гренландия не продается. После этого Госдеп захотел открыть в Гренландии генконсульство США.