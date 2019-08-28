Подписано соглашение о создании в Москве системы аэротакси

«Яндекс.Такси» совместно «Вертолетами России» подписали соглашение о создании городской системы аэротакси.

На церемонии подписания «ВР-Технологии» представлял гендиректор Александр Охонько, «Яндекс.Такси» – директор по стратегическим партнерствам Алексей Федотов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Яндекс.Такси» и «Вертолеты России» вели переговоры об интеграции вертолетов в приложение перевозчика.

Ранее «Вертолеты России» назвали возможные сроки появления аэротакси в Москве и его ориентировочную стоимость.