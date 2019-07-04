Появились подробности о полетах в московском авиатакси

Гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский заявил, что компания всерьез рассматривает выход на рынок авиатакси. В компании уже называют маршруты и цену полетов на новом виде транспорта.

«Мы заинтересованы в этом сегменте, более того, мы буквально на днях открыли конкурс разработок и стартапов по теме аэромобильности и интеграции вертолетов в городскую среду, готовы рассмотреть интересные проекты», – сказал Богинский, передает ТАСС.

Он добавил, что у «Вертолетов России» есть проект однодвигательного VRT-500 в виде макета.

Взлетная масса VRT-500 составит 1650 кг, он сможет брать до пяти пассажиров. Сертификация машины запланирована на 2022 год.

«Разработка идет полным ходом, и в будущем не исключаем его адаптации (под авиатакси) или создания нового изделия на его базе. Такие мысли и рассуждения внутри компании есть, мы на этот рынок очень серьезно смотрим», – отметил гендиректор.

Богинский уточнил, что рынок беспилотного такси – «перспектива после 2025 года, но к ней надо готовиться сейчас».

В пресс-службе холдинга сообщили, что компания ориентируется на перевозки трех видов: между разными районами Москвы (один-два пассажира, полет будет занимать в среднем 15 минут), из города в аэропорты (по расписанию, салон будет иметь конфигурацию с максимальной вместимостью пять пассажиров), из города в область (на расстояние от 100 км), сообщает РБК.

По оценкам «Вертолетов России», в Москве потенциальные потребители готовы платить за 15-минутный перелет около трех тысяч рублей с человека.

В феврале 2019 года в России прошли успешные испытания электродвигателя для аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой.