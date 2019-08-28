Стала известна причина переноса обмена пленными между Россией и Украиной

Украина не может выдержать формулу 33 на 33 в обмене заключенными. С украинской стороны в список внесены ранее освобожденные лица, заявил адвокат Валентин Рыбин.

«Формула «33 на 33», которая была заявлена некоторыми СМИ ранее, скорее всего, не подтверждается, потому что Украиной в списке лиц, которых она готова была передать на обмен, оказались трое людей, которые ранее были освобождены», – цитирует Рыбина РИА «Новости».

По словам адвоката, список с украинской стороны будет меняться.

«Эти изменения будут связаны с тем, что в него попадут лица, которые действительно хотят участвовать в обмене», – отметил Рыбин.

Ранее Рыбин сообщил, что стороны вынуждены сдвинуть на неопределенный срок дату обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль официально не заявлял о дате обмена заключенными между Россией и Украиной.

До этого в ряде СМИ сообщалось, что стороны планировали начать обмен 28 августа. Также сообщалось, что по предварительной договоренности между Москвой и Киевом 33 гражданина России могут быть обменяны на 33 граждан Украины.

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