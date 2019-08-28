Песков ответил на вопрос о переносе обмена заключенными с Украиной

Кремль официально не заявлял о дате обмена заключенными между Россией и Украиной, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так Песков ответил на вопрос о том, знают ли в Кремле о планах по обмену заключенными между Россией и Украиной, в том числе что его начало было отложено, передает ТАСС.

«В Кремле никогда не говорили о том, что на сегодня что-то планируется. Поэтому я не знаю, откуда взята эта информация. Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал», – сказал Песков.

Накануне в ряде СМИ сообщалось, что стороны планировали начать обмен 28 августа.

Ранее адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин сообщил, что стороны вынуждены сдвинуть на неопределенный срок дату обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

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