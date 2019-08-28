Сирия нанесла авиаудар вблизи турецкого наблюдательного поста

ВВС Сирии нанесли удар возле турецкого наблюдательного поста № 10 к юго-западу от города Алеппо в районе Рашидин у границы с провинцией Идлиб.

По данным телеканала Haberturk, взрывы произошли в 500 метрах от наблюдательного поста. Жертв и пострадавших нет, передает ТАСС.

Представитель вооруженных сил Турции подтвердил, что ни один из турецких наблюдательных постов не подвергся атаки во время наступления войск САР.

В середине августа на севере Сирии произошел инцидент с турецкими бронетранспортерами, которые пересекли границу и направились в сторону города Хан-Шейхун – сирийские ВВС нанесли авиаудар по военному конвою Турции.

Власти Турции осудили удар сирийских сил в «зоне деэскалации».

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия сирийской армии, которая якобы допускает бомбардировки гражданских объектов в зоне деэскалации в Идлибе, мешают выполнению сочинского меморандума по Сирии.

Президент России Владимир Путин после переговоров с турецким лидером сообщил, что Москва и Анкара наметили дополнительные меры по ликвидации террористов в Идлибе.