Член СПЧ обвинил оппозицию в особом цинизме из-за желания провести акцию 1 сентября

Желание оппозиции провести массовые мероприятия 1 сентября свидетельствует о ее особом цинизме, заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод.

Он отметил, что вопрос отказа в регистрации ряда кандидатов на выборы уже исчерпан. «Центральной избирательной комиссией неоднократно озвучивалась позиция по этой теме, была пресс-конференция, где наглядно, с конкретными примерами было показано, что представленные ими (незарегистрированными кандидатами) документы далеки от закона, и решение в отношении них оправдано и мотивированно», – передает его слова РАПСИ.

Он добавил, что Сергей Митрохин был в своей правоте уверен и через суд восстановил права.

«А другим нечего предъявить, кроме своих липовых бумаг, поэтому они цинично объединяют протестный электорат и идут на конфронтацию с органами власти и правоохранителями», – сказал Брод.

Он отметил, что оппозиция не заинтересована в проведении своих мероприятий, когда городские власти их поддерживают.

«Когда можно, они отказываются, а когда видят, что город занят, готовится к массовым мероприятиям, они лезут на рожон, чтобы добиться столкновений и создать майданную картинку, чтобы показать себя жертвами. Особенно печально, что от этого могут пострадать дети, – это особый цинизм. Ничего они не добьются этой акцией, а полиция будет вынуждена применять силу. Нам, правозащитникам, остается призвать граждан не вестись на провокации и не быть живым щитом. Подумайте о детях и их праздничном настроении. Если в городе будут пытаться устроить побоище и противостояние, начало учебного года будет для всех омрачено. Этого нельзя допустить», – сказал Брод.

Власти Москвы ранее отказались согласовывать акции оппозиции 31 августа и 1 сентября.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек.