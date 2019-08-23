Власти Москвы отказались согласовывать акции на 31 августа

Московские власти не согласовали акции 31 августа в российской столице из-за торжеств, посвященных Дню знаний, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Департамент отказал заявителям в проведении мероприятий 31 августа, так как в Москве традиционно запланирован ряд мероприятий, посвященных Дню знаний, 31 августа и 1 сентября», – сказали в департаменте, передает ТАСС.

Напомним, 14 и 27 июля, а также 3 августа в Москве проходили несогласованные митинги радикальной оппозиции. Акции сопровождались массовыми беспорядками, по итогам которых было возбуждено несколько уголовных дел.