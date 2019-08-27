Обозначены сроки начала серийного выпуска лайнеров МС-21

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что серийное производство пассажирских самолетов МС-21 начнется в 2021 году.

«Надеюсь, что мы будем идти по графику и в 2020 году мы завершим все сертификационные процедуры и начнем серийный выпуск в 2021 году», – сказал Борисов на авиасалоне МАКС-2019, передает ТАСС.

Кроме того, Борисов рассказал, что на авиасалоне успел ознакомиться с некоторыми экспозициями: «Посетил павильон ОДК (Объединенной двигателестроительной корпорации), где представлен сертифицированный двигатель ПД-14. Очень хороший взят объем работы ими».

«Очень много представлено новых образцов и новинок в области беспилотной авиации, [в том числе] пятитонный беспилотник от группы «Кронштадт», – добавил он.

Ранее сообщалось, что для МС-21 решили закупить 40 американских двигателей.

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