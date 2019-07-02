Для МС-21 решили закупить 40 американских двигателей

ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в ОАК Ростеха) объявила закупку у американской компании United Technologies 20 комплектов маршевых силовых установок (по два двигателя в каждом) для самолетов МС-21.

Заказ регулируется положения контракта между компаниями, который был заключен еще в 2012 году, передает «Интерфакс».

Разработчиком и поставщиком маршевой силовой установки PW1400G для семейства МС-21 в 2009 году была выбрана компания Pratt&Whitney, входящая в подразделение United Technologies.

20 комплектов с двигателями поставят в 2020-2023 годах. Их установят на самолеты «Аэрофлота» и Red Wings. Стоимость заказа – 250 млн долларов.

Между тем, на прошлой неделе глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что испытания самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнутся в 2020 году. Первые двигатели российского производства ПД-14 «Иркут» получил в апреле этого года.

Серийное производство российского лайнера МС-21 будет запущено в 2021 году.