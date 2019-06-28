Назван срок начала испытаний самолета МС-21 с российским двигателем

Испытания самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнутся в 2020 году, об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Сейчас третья машина (МС-21 – прим. ВЗГЛЯД) подключилась к испытаниям, до конца года мы подключим к испытаниям четвертую машину», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал «Звезда».

«Цикл испытаний ПД-14 на МС-21 начнется с начала следующего года», – добавил Мантуров.

На данный момент МС-21 проходит испытания с двигателем PW-1400G компании Pratt & Whitney.

Ранее сообщалось, что реализация самолетов МС-21 перенесена на год из-за необходимости заместить иностранные композитные материалы.

Мантуров также сообщил, что ВМФ России в рамках государственного контракта, заключенного на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», получит две дизельные подводные лодки «Лада».

«Это дает загрузку для всей производственной кооперации. Ми-28 почти 100 единиц, это новая модификация «НМ», четыре подводные [лодки] – две дизельные и две атомные», – сказал Мантуров.

По его словам, также контракт предусматривает большое количество ракет и средств дальнего поражения.

На форуме «Армия-2019» в присутствии президента Владимира Путина были подписаны 46 госконтрактов на поставку вооружений Минобороны на сумму более 1 трлн рублей.