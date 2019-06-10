Реализация проекта МС-21 перенесена на год из-за санкций

Реализация самолетов МС-21 перенесена на год из-за необходимости заместить иностранные композитные материалы, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«На год примерно (отодвинут). Они (композитные материалы) не будут являться серьезным препятствием, думаю, что мы скоординируем все планы по производству собственных композитов», – сказал Борисов «Интерфаксу».

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов также сообщил, что серийное производство самолетов МС-21 сдвигается на год из-за прекращения США поставок композитных материалов, которые заменят продукцией российского производства.

В марте Юрий Борисов заявлял, что в Ульяновске уже выпустили первые детали конструкции композитного крыла МС-21 из отечественных материалов на замену американским.