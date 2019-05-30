Изготовление крыла МС-21 из российских материалов пообещали начать в ближайшее время

Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что изготовление композитного крыла для МС-21 из российских материалов должно начаться в ближайшее время.

«Композитный материал уже создан, ведутся испытания. Я надеюсь, что в ближайшее время мы уже начнем изготавливать само крыло и испытывать его на самолете», – сказал Чемезов.

По его словам, серийные поставки начнутся не с 2020 года, как планировалось ранее, передает ТАСС.

«По серийному производству самолетов МС-21 будет сдвижка на 2021 год, уже серийная поставка начнется в 2021 году. «Аэрофлот» получит первые самолеты не раньше 2021 года», – сообщил глава Ростеха.

«Я думаю, что штрафных санкций со стороны «Аэрофлота» никаких не может быть, потому что это форс-мажор. Санкции иностранного государства рассматриваются как форс-мажорные обстоятельства, которые позволяют нам уйти от экономических претензий со стороны «Аэрофлота». Пока мы этот вопрос не обсуждали, но соответствующее письмо в «Аэрофлот» уже написали», – добавил Чемезов.

В марте вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что в Ульяновске уже выпустили первые детали конструкции композитного крыла МС-21 из отечественных материалов на замену американским.