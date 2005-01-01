Для МС-21 создали первые элементы конструкции из российских композитных материалов

После посещения особой экономической зоны Алабуга вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что для производства МС-21 в Ульяновске выпустили первые детали конструкции из композитных материалов на замену американским.

«Флагманский проект, на который мы все очень рассчитываем, – вывод МС-21 на рынок. Только объем в России, востребованность этого самолета – около 860 образцов, поэтому, конечно, нам важно в срок завершить работы по получению сертификата типа этого самолета и организовать серийное производство», – приводит ТАСС слова Борисова.

Он также рассказал, что в связи с заменой композитных материалов американского производства на российские крыло для МС-21 перепроектировать не потребуется, передает РИА «Новости».

«Предприняты необходимые мероприятия, чтобы мы импортозаместили все (композитные) материалы и выпустили отечественные финальные образцы, которые подтвердили уже свои основные характеристики, что позволяет нам рассчитывать, мы уже убеждены в этом, что перепроектирования конструкции, крыла, не потребуется», – сказал вице-премьер.

«На предприятии «Аэрокомпозит» (в Ульяновске – прим. ВЗГЛЯД) мы вчера увидели готовые элементы конструкции самолета: центроплана и кессона крыла, изготовленные уже без использования американских исходных материалов. Это говорит о том, что наша уверенность опирается на реальные образцы, которые подтвердили свои характеристики», – добавил Борисов.

Он напомнил, что США отказались от поставок в Россию материалов для композитного крыла для МС-21. По словам Борисова, проект все равно можно завершить в срок: завершение сертификации планируется на 2020 год, а с 2021 должно быть налажено серийное производство.

МС-21-300 является ближне- и среднемагистральным пассажирским самолетом с вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первым эксплуатантом нового воздушного судна должен стать «Аэрофлот».