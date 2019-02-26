Назван срок запуска серийного производства МС-21

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что серийное производство российского лайнера МС-21 будет запущено в 2021 году.

«Хочу подтвердить, что мы планы свои менять не будем: задача стоит завершить сертификацию в 2020 году, а с 2021 года выйти на серийное производство [самолета МС-21] при всех тех сложностях, которые вам известны», – заявил Борисов, передает ТАСС.

Он добавил, что к 2022 году объем производства может достигнуть 72 самолетов.

«Мы готовы к тому, что при определенных обстоятельствах мы готовы будем перейти только на отечественные двигатели», – подчеркнул вице-премьер.

По его словам, на первый серийный самолет планируется поставить российский силовой агрегат ПД-14.

«На 12-й самолет на первый серийный пойдет уже двигатель ПД-14. Мы не отказываемся от партнерства с Pratt&Whitney, не будем никакие меры предпринимать, чтобы это партнерство ухудшить», – заключил Борисов.

В феврале глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что на программу МС-21 потребуются большие финансовые вливания.