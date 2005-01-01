Создание самолета МС-21 находится под угрозой

ОАК находится в не очень хорошем финансовом состоянии, необходимо 240–250 млрд рублей дополнительных средств, в том числе на программу МС-21, сообщил глава Ростеха, в который входит ОАК, Сергей Чемезов.

«Мы сейчас проводим аудит компании, честно говоря, не очень хорошее впечатление производит… Там порядка 240–250 млрд рублей требуется дополнительных средств. Это и на развитие, на создание нового продукта, на МС-21, на модернизацию существующих заводов», – передает его слова РИА «Новости».

Чемезов отметил, что скорее всего будет сделана перестановка, отдельно будет сделан «гражданский дивизион», а отдельно – военный, чтобы «не подставлять под санкции гражданское производство».

Также он подчеркнул, что прежде чем приглашать инвесторов в любое производство, в том числе в ОАК, нужно привести в порядок актив.

В январе сообщалось, что санкции в отношении ОАК и Ростеха привели к прекращению поставок композитных материалов для композитного крыла самолета МС-21. В результате, как сообщалось, запуск машины в серию может быть задержан на несколько лет.

Завершение испытаний самолета МС-21 запланировано на вторую половину 2020 года, в правительстве подчеркнули, что самолет «встанет на крыло» в запланированные сроки.