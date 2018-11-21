США блокировали поставки материалов для российского самолета МС-21

Американские санкции в отношении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Ростеха привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла разрабатываемого в России самолета МС-21, в результате запуск машины в серию может быть задержан на несколько лет, пишут российские СМИ.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли, ряд компонентов, использовавшихся для крыла и части киля, шли из США и Японии, но недавно под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась. «Речь идет о компонентах производства американской Hexcel и японской Toray Industries», – уточняет газета.

Сообщается, что имеющегося запаса композитов хватит на шесть самолетов.

Издание заключает, что теперь для МС-21 придется покупать либо китайские композиты, «которые в два раза толще и тяжелее, либо ждать, когда российские предприятия смогут создать что-то похожее».

Специализацию по выпуску необходимых материалов может освоить Елабужский завод композитных изделий или «композитный дивизион» Росатома, но в обоих случаях потребуется проведение опытно-конструкторских работ, которые приведут к задержке старта серийного производства самолетов, предупреждает издание.

Сократить задержку начала производства поможет перепроектирование крыла и киля в металле, однако это лайнер одного из основных преимуществ – широкого использования современных материалов, а также может вызвать сложности с сертификацией.

В Ростехе заявили, что обозначенная «Коммерсантом» проблема является надуманной. «Есть надежные зарубежные поставщики композитов, есть собственные разработки. Без необходимых материалов авиастроение в любом случае не останется, отказ от использования в МС-21 композитов даже не рассматривается», – приводит газета заявление корпорации.

В ноябре разработчик самолета МС-21 АО «Корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) предложил перенести сроки сертификации машины более чем на год.

Добавим, ранее сообщалось, что США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 Ирану. Производитель авиалайнеров SSJ-100 компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) заявила, что Соединенные Штаты пока не выдали ни положительного, ни отрицательного заключения о таких поставках.