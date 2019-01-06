В ГСС опровергли отказ США выдать разрешение на экспорт SSJ-100 в Иран

Производитель авиалайнеров SSJ-100 компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) опровергла получение отказа от Соединенных Штатов предоставить разрешение на экспорт SSJ-100 в Иран.

В компании подтвердили, что подали в соответствующие службы США заявку для одобрения возможности продаж самолета SSJ-100 в Иран, передает ТАСС

«На конец 2018 года мы не получили ни положительного, ни отрицательного заключения», – сказали в пресс-службе компании.

Ранее израильский портал iHLS сообщил, что министерство финансов Соединенных Штатов отказалось выдавать экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран.