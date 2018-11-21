США заблокировали поставки SSJ-100 Ирану

Министерство финансов Соединенных Штатов отказалось выдавать экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран.

Более 10% деталей российского лайнера произведены в Америке, что делает необходимым одобрение сделки Казначейством США, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильский портал iHLS.

Как отметил представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани, из-за отсутствия лицензии, выданной управлением по контролю за иностранными активами при американском минфине, «о поставке самолетов пока не может быть и речи».

Он предположил, что замена американских запчастей займет много времени.

В конце апреля компания «Гражданские самолеты Сухого» на авиасалоне Eurasia Airshow подписала с двумя иранскими авиакомпаниями меморандумы о намерениях на поставку 40 SSJ100R до 2022 года.

Добавим, что в ноябре бельгийская авиакомпания Brussels Airlines заявила о намерениях отказаться от четырех самолетов Sukhoi Superjet 100, поскольку они «часто ломаются». В декабре стало известно, что еще и ирландская CityJet может отказаться от Sukhoi Superjet 100.