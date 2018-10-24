Поломки «Суперджетов» вынудили отказаться от них еще одну авиакомпанию

Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines намерена отказаться от четырех самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) российского производства, поскольку они часто ломаются.

Российские самолеты были арендованы в 2017 году у ирландской компании CityJet, сообщает издание L'Echo.

Поломки «абсолютно новых самолетов» могли нанести репутационный ущерб компании. Самолеты обеспечивали связь с французскими городами Нантом и Бирмингемом. Российские самолеты будут заменены на канадские CRJ-900 производства Bombardier, сообщает источник со ссылкой на представителя Brussels Airlines.

Генеральный директор Brussels Airlines Кристина Ферштер уже предлагала вывести SSJ-100 из авиапарка компании.

SSJ-100 – первый гражданский пассажирский самолет, созданный в России в 30-х годах прошлого века. Производством самолетов занимается компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

Ранее сообщалось, что авиакомпания Interjet из Мексики решила использовать для запчастей четыре из 22 самолетов SSJ-100. «Каннибализация флота» связана с проблемами поставок запчастей.